Escursione sull’isola di Pianosa | iscrizioni aperte dettagli su costi e itinerario completo

Domenica 11 ottobre, alle 7:30 del mattino, il traghetto partirà dal porto di Piombino verso Pianosa. Le iscrizioni per l’escursione sono già aperte e i partecipanti potranno scoprire i dettagli sui costi e l’itinerario completo. L’isola, nota per il suo mare cristallino e i paesaggi incontaminati, si prepara ad accogliere i visitatori in una giornata dedicata alla natura e alla storia.

Domenica 11 ottobre prossimo, alle ore 7:30 precise, il porto di Piombino si sveglierà con il rumore dei motori dei traghetti che partono per l'isola di Pianosa, un'isola che da secoli si erge nel Mar Tirreno come un'ombra di storia, natura e silenzio. Ma non sarà un viaggio qualsiasi. Per tre giorni, dal 11 al 13 ottobre, l'isola diventerà teatro di un'escursione a piedi che promette di essere una delle esperienze più intense del prossimo autunno. Le iscrizioni sono già aperte per il trekking organizzato da Vadoevedo in collaborazione con Offbeat Tour Operator, con un costo complessivo di 460 euro a persona.

