Esce di casa e scompare nel nulla ore d' ansia per una 65enne

Una donna di 65 anni è scomparsa da Villafranca Tirrena nel pomeriggio di ieri. Carmela Bertino, conosciuta come Melina, è uscita di casa e da allora non si hanno più notizie di lei. La famiglia è in apprensione e le ricerche sono in corso, ma al momento nessuno sa dove possa essere.

Ore d'ansia per le sorti di una donna scomparsa da Villafranca Tirrena. Nel pomeriggio di ieri 3 febbraio, Carmela (Melina) Bertino è uscita di casa e ha fatto perdere le proprie tracce. La famiglia ha lanciato l'allarme sui social per poi presentare denuncia ai carabinieri.

