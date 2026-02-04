Era nel gruppo che ha aggredito il poliziotto Ecco perché Simionato va ai domiciliari

La gip di Torino ha deciso di mettere agli arresti domiciliari Angelo Simionato, il 22enne di Grosseto arrestato dopo la manifestazione del 31 gennaio. Secondo le carte firmate dalla giudice Irene Giani, il giovane faceva parte del gruppo che ha aggredito un poliziotto, motivo che ha portato alla sua detenzione domiciliare.

Nelle carte firmate dalla gip di Torino Irene Giani, viene spiegato perfettamente il motivo per cui Angelo Simionato, il 22enne di Grosseto arrestato dopo la manifestazione del 31 gennaio, è stato messo agli arresti domiciliari per lesioni. Sottolinea la giudice nel provvedimento che Il Giornale ha potuto leggere, che il 22enne è "stato immortalato" nell'ormai famoso video da 24 secondi "quale componente del gruppo autore dell'aggressione, chiaramente identificato grazie agli abiti colorati e riconoscibili che aveva indosso". Nell'atto si ricostruisce che il video "si apre con l'operatore di Polizia già a terra, circondato da circa venti facinorosi, di cui almeno 5 intenti a colpirlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La polizia ha arrestato Angelo Simionato, un ragazzo di 22 anni di Grosseto.

Il poliziotto che ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri a Rogoredo aveva già avuto problemi in passato.

