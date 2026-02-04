Alle 10.17 di mercoledì mattina, nel freddo di Washington, la porta del Comitato per le Attività del Congresso si è aperta. Dopo anni di silenzio, i Clinton annunciano che testimonieranno nel caso Epstein, portando nuove luci su un’inchiesta che coinvolge anche il mondo politico e la famosa rete di potere. La decisione sorprende molti, che aspettavano da tempo un passo simile.

Il silenzio è stato rotto. Alle 10.17 di mercoledì mattina, nel freddo pungente di Washington, D.C., la porta del Comitato per le Attività del Congresso si è aperta con un cigolio che sembrava portare con sé decenni di ombre. All’interno, in una sala affollata di giornalisti, avvocati e membri del personale, il presidente del comitato ha annunciato una decisione che ha fatto tremare i corridoi del potere: Bill e Hillary Clinton, dopo anni di rifiuti, di dichiarazioni evasive e di attacchi politici, hanno finalmente accettato di testimoniare davanti al Congresso. La convocazione, fissata per il 15 febbraio prossimo, riguarda l’indagine sulle connessioni tra il finanziatore pedofilo Jeffrey Epstein e i circoli più potenti della politica americana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Epstein, i Clinton ci ripensano: testimonieranno al Congresso

Approfondimenti su Epstein Clinton

Bill e Hillary Clinton cambiano idea all’ultimo minuto e si preparano a testimoniare davanti alla commissione di vigilanza della Camera.

Il caso Epstein ha coinvolto numerose figure pubbliche e ha suscitato grande attenzione negli Stati Uniti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Epstein Clinton

Argomenti discussi: Epstein, i Clinton ci ripensano: testimonieranno al Congresso; Epstein Files, come ne esce Trump secondo il New York Times; 3 milioni di nuove pagine su Epstein, rivelazioni su Trump e Gates; I Clinton testimonieranno sul caso Epstein.

Dietrofront dei Clinton, testimonieranno sul caso EpsteinA quasi trent'anni dallo scandalo Lewinsky un altro sexgate si è abbattuto su Bill Clinton. E questa volta le conseguenze della stretta amicizia con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein potrebbero e ... ansa.it

I Clinton ora accettano di testimoniare alla Camera sul caso Epstein. Ma il presidente della Commissione rifiutaBill e Hillary disponibili a parlare alla Camera sul caso Epstein, ma il presidente repubblicano della Commissione rifiuta la loro proposta ... ilfattoquotidiano.it

Bill e Hillary Clinton deporranno su Epstein: prima volta dal 1983 per un ex presidente L'ex coppia presidenziale testimonierà davanti alla commissione di vigilanza della Camera sul caso del faccendiere pedofilo morto suicida in carcere Leggi l’articolo compl - facebook.com facebook

Caso Epstein, svolta imprevista: Bill e Hillary Clinton accettano di testimoniare al Congresso x.com