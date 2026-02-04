Epstein i Clinton ci ripensano | testimonieranno al Congresso

Alle 10.17 di mercoledì mattina, nel freddo di Washington, la porta del Comitato per le Attività del Congresso si è aperta. Dopo anni di silenzio, i Clinton annunciano che testimonieranno nel caso Epstein, portando nuove luci su un’inchiesta che coinvolge anche il mondo politico e la famosa rete di potere. La decisione sorprende molti, che aspettavano da tempo un passo simile.

Il silenzio è stato rotto. Alle 10.17 di mercoledì mattina, nel freddo pungente di Washington, D.C., la porta del Comitato per le Attività del Congresso si è aperta con un cigolio che sembrava portare con sé decenni di ombre. All’interno, in una sala affollata di giornalisti, avvocati e membri del personale, il presidente del comitato ha annunciato una decisione che ha fatto tremare i corridoi del potere: Bill e Hillary Clinton, dopo anni di rifiuti, di dichiarazioni evasive e di attacchi politici, hanno finalmente accettato di testimoniare davanti al Congresso. La convocazione, fissata per il 15 febbraio prossimo, riguarda l’indagine sulle connessioni tra il finanziatore pedofilo Jeffrey Epstein e i circoli più potenti della politica americana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Bill e Hillary Clinton ci ripensano sul caso Epstein, ma ormai è tardi: il dietrofront prima del voto contro di loro al Congresso

Bill e Hillary Clinton cambiano idea all’ultimo minuto e si preparano a testimoniare davanti alla commissione di vigilanza della Camera.

Caso Epstein: i Clinton non testimoniano al Congresso e rischiano un anno di carcere

Il caso Epstein ha coinvolto numerose figure pubbliche e ha suscitato grande attenzione negli Stati Uniti.

