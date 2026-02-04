Epilogo della Pop di Bari | risarcimenti alle banche non ai risparmiatori

Questa mattina, la sentenza definitiva sulla vicenda della Banca Popolare di Bari. Gli ex vertici della banca sono stati condannati a pagare 122 milioni di euro, ma i risparmiatori non riceveranno alcun risarcimento. La decisione chiude un lungo iter giudiziario nato da anni di crisi e malagestione, con le banche che ora si preparano a coprire i danni senza coinvolgere direttamente i clienti.

La condanna a 122 milioni degli ex vertici della banca pugliese sta alimentando la speranza di un risarcimento per migliaia di azionisti. Ma ad averne diritto sarebbe il Fondo interbancario per la tutela dei depositi, a parziale ristoro per il suo intervento di salvataggio: 1.170 miliardi. Storia di una crisi clamorosa La notizia che gli ex vertici della Banca popolare di Bari sono stati condannati a sborsare 122 milioni per avere con la loro gestione contribuito al crac dell’istituto sta alimentando la speranza che migliaia di risparmiatori–azionisti possano ottenere un risarcimento. Si tratta di una sorta di suggestione collettiva perché, secondo quanto risulta al Foglio da fonti finanziarie, ad avere diritto ad incassare la somma è il Fondo interbancario per la tutela dei depositi (Fitd) a parziale ristoro per il suo intervento di salvataggio: 1170 miliardi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

