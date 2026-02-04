Enrico Nigiotti a Sanremo 2026 | Quando tocchi il fondo conta chi hai accanto I miei figli mi tengono a galla Meglio un milione di concerti che un milione di stream

Enrico Nigiotti si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026 con il suo nuovo brano,

Il fatto che non sia più “il primo appuntamento” la rende più libero? «Sì, perché conosci il posto, conosci i meccanismi, sai chi sei oggi. Questo brano mi fa lo stesso effetto di quando portai Nonno Hollywood: non mi spaventa mettermi a nudo davanti alle persone. Anzi. Sono proprio felice, contento». Com'è nata Ogni volta che non so volare? «Era lì da un po’. Le strofe erano giuste, ma ero troppo affezionato a quello che c’era scritto. Così ho chiamato Pacifico, che secondo me è una delle penne più belle italiane, e gli ho chiesto di lavorarci insieme. Oggi è difficile avere attenzione sulle canzoni, e Sanremo mi sembrava il posto più giusto per farla vivere». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Sanremo 2026, Enrico Nigiotti: «In un mondo a cento all'ora a me piace camminare piano»Torna al Festival di Sanremo per la quarta volta, a cinque anni dall'ultima partecipazione, con una nuova consapevolezza. Enrico Nigiotti, cantautore livornese, si presenta sul ... ilmattino.it

SANREMO 2026 – ENRICO NIGIOTTI: Ogni volta che non so volare come inizio di un nuovo capitoloIn gara tra i Big con Ogni volta che non so volare, Enrico Nigiotti non è di certo un neofita in gara, essendo il suo terzo Festival. Nel 2015 partecipa tra le Nuove Proposte con Qualcosa da decidere, ... newsic.it

