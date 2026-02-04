Emofilia nuovo appello per tavolo tecnico su odontoiatria nei fragili

Oggi nella Sala Refettorio della Camera dei deputati si è tenuto un convegno dedicato all’odontoiatria nei soggetti fragili, come le persone con emofilia. Organizzato dalla Società italiana di odontostomatologia per l’handicap, dal Cnel e dalla FedEmo, l’evento ha riunito esperti e rappresentanti per discutere di un tema che riguarda tanti pazienti ancora troppo poco tutelati. Un nuovo appello è arrivato per creare un tavolo tecnico che si occupi di questa emergenza sanitaria.

(Adnkronos) – Si è svolto oggi nella Sala Refettorio della Camera dei deputati il convegno 'Odontoiatria speciale nel soggetto fragile', promosso e organizzato dalla Società italiana di odontostomatologia per l'handicap (Sioh) insieme al Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) e alla Federazione delle associazioni emofilici (FedEmo). L'iniziativa – informano gli organizzatori in una nota . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Emofilia odontoiatria Troppi incidenti stradali a Messina, Musolino lancia l'appello: "Basile chieda tavolo tecnico in Prefettura" A Messina, gli incidenti stradali continuano a preoccupare la comunità, con la tragica perdita di Antonino Bonanno, 77 anni, investito in via Garibaldi. Obesità, la Regione Abruzzo verso un nuovo piano di prevenzione e cura: nasce il tavolo tecnico L’Abruzzo mette in piedi un nuovo tavolo tecnico per affrontare il problema dell’obesità. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Emofilia odontoiatria Argomenti discussi: Antitrust multa eDreams, sanzione da milioni per pratiche commerciali scorrette; Inter-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Gaza, raid aerei israeliani: 9 morti, ci sono anche tre bambini; Tumori, fino a 4 casi su 10 prevenibili: nuova analisi Oms e Iarc. Emofilia, nuovo appello per tavolo tecnico su odontoiatria nei fragiliSioh, Cnel e FedEmo insieme per riconoscimento odontoiatria speciale in Piano prevenzione, formare operatori e mappare i bisogni reali di pazienti e caregiver ... adnkronos.com Emofilia A: «dimenticarsi» la malattia e vivere normalmente è possibileDisponibile in Italia un nuovo farmaco che con un’iniezione a settimana consente di normalizzare i livelli del fattore della coagulazione, per vivere senza più paura delle emorragie ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.