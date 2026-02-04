’Emiciclo’ di San Miniato Al via la progettazione per i lavori di ampliamento

Questa mattina la giunta comunale di San Miniato ha dato il via libera alla progettazione dei lavori di ampliamento del fabbricato ’Emiciclo’. L’edificio, che ospita la scuola primaria ’Colleverde’ in via Berlinguer, subirà un potenziamento per accogliere più studenti. La decisione arriva dopo l’approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione e punta a migliorare gli spazi e le strutture dell’intervento. Nei prossimi mesi, si aspetta di definire i dettagli e avviare i lavori.

Approvato in giunta il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) per l'intervento di ampliamento del fabbricato 'Emiciclo' in via Berlinguer, nel quartiere di San Miniato, sede della scuola primaria 'Colleverde'. L'atto rappresenta il primo passaggio operativo verso la progettazione dell'intervento, inserito nella Programmazione triennale delle opere pubbliche 2026–2028, finalizzato al miglioramento dell'attività didattica e all'adeguamento degli spazi scolastici alle esigenze attuali. Il progetto prevede l'ampliamento dell'edificio per ospitare fino a nove classi della scuola primaria, con la realizzazione di nuove aule e spazi funzionali.

