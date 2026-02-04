Emergenza maltempo al Sud da Musumeci memoria autodifensiva e solito scaricabarile

Il ministro Nello Musumeci ha portato in Parlamento una lunga difesa sulle recenti alluvioni che hanno colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Parla di un’azione complessa, ma senza mai ammettere errori, e scarica le responsabilità su altri. La discussione si è accesa, mentre le regioni cercano aiuti e soluzioni concrete, ma il ministro si limita a una replica fatta di parole vuote e giustificazioni.

Un'articolata e farraginosa informativa autodifensiva è quella che ha portato in Parlamento il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, sul maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna. Nessuna indicazione sull'entità delle risorse che verranno stanziate, oltre ai primi 100 milioni, per le tre regioni e nessuna indicazione sui tempi in cui questo avverrà. Ve sempre in onda invece il solito scaricabarile. "Il governo Meloni nei prossimi giorni provvederà a integrare alle tre regioni interessate" dal maltempo "le risorse che dovranno consentire gli interventi nel più breve tempo possibile e con la migliore qualità possibile.

