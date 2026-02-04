Questa mattina il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica si è riunito al Palazzo del Governo per discutere dei recenti furti nella Valle Vitulanese. Dopo diversi episodi, le autorità hanno deciso di investire nella videosorveglianza per cercare di mettere fine ai raid. La riunione si è concentrata sulla necessità di rafforzare i controlli e di installare telecamere in punti sensibili della zona. Ora si aspetta una rapida azione per proteggere cittadini e attività locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto, si è riunito oggi presso il Palazzo del Governo per esaminare in particolare la situazione della Valle Vitulanese. Ai lavori dell’Organismo, oltre ai vertici delle Forze dell’Ordine che lo compongono ordinariamente, erano presenti i Sindaci di Cautano, Foglianise e Vitulano, Alessandro Gisoldi, Giovanni Mastrocinque e Raffaele Scarinzi oltre al vice comandante della Polizia Municipale di Benevento, Emilio Belmonte. Secondo i primi cittadini è necessario un intervento rapido e rigoroso da parte dello Stato per arginare il fenomeno dei furti in abitazione sia nelle aree rurali che negli stessi centri abitati che si stanno registrando con una frequenza sempre maggiore da alcuni mesi a questa parte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Emergenza furti in Valle Vitulanese: “Investiamo nella videosorveglianza”

Approfondimenti su Valle Vitulanese

Recenti episodi di furto nelle frazioni di Penta e Lancusi a Fisciano evidenziano l’urgenza di aumentare le misure di sicurezza nella Valle dell’Irno.

La Valle Vitulanese conferma la crescita di Forza Italia, che nelle recenti elezioni regionali ha ottenuto un importante 19,18% dei voti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Valle Vitulanese

Argomenti discussi: Cinque appartamenti depredati in pochi minuti, paura nel quartiere; TOPI DI APPARTAMENTO NON SI FERMANO NEANCHE A NATALE, CINQUE FURTI IN VALLE PELIGNA E SUBEQUANA; L’AQUILA: LITE TRA EX CONIUGI; IL LEGALE, NESSUN FURTO IN CASA; L'AQUILA, ADUC PRETURO: BENE COLLEGAMENTO AREA ARCHEOLOGICA AMITERNUM, SOSTA ANCHE AL CASTELLO.

Camporosso, emergenza furti e ronde. Fissato tavolo in prefetturaCamporosso – Emergenza furti: il tavolo in prefettura, sollecitato dal sindaco Davide Gibelli, è fissato per lunedì mattina. L’obiettivo è fare il punto sulla situazione direttamente con il prefetto ... ilsecoloxix.it

FURTI IN VALLE, IL PREFETTO: SERVE LA COLLABORAZIONE DEI CITTADINIVALSASSINA – Una risposta ferma e coordinata per garantire la serenità dei cittadini di Primaluna e della Valsassina. È questo l’esito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica pre ... valsassinanews.com

Benevento. La finanza ferma in città un minore che abita in un centro della Valle Vitulanese. #Benevento - facebook.com facebook