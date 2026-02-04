Michael Carrick sta portando avanti il suo lavoro a Manchester United senza fare troppo rumore. Amato o criticato, il suo modo di allenare si basa sulla semplicità e sulla costanza. Non cerca strategie sorprendenti, ma punta sulla disciplina e sulla solidità. Con questa filosofia, spera di riportare i Red Devils tra le prime posizioni.

Michael Carrick sta risollevando il Manchester United a colpi di noia. Era considerato noioso da giocatore (e invece no, non lo era affatto), e tale è considerato da allenatore. Ma il punto è che l’essere noiosi, nel calcio turbo-comunicato di oggi, è un valore. O, almeno, così la pensa il New York Times. “La capacità di Carrick di essere noioso dovrebbe essere utile, poiché i manager stanno lentamente capendo che non ha quasi alcun valore dire qualcosa di interessante durante le conferenze stampa. Il maestro in questo campo è Zinedine Zidane, un giocatore incredibilmente talentuoso ma un allenatore in modalità “Champions League Weekly” permanente, che parla fluentemente tre lingue diverse e, allo stesso tempo, sente di averle appena imparate tutte e quindi non vuole correre rischi con il vocabolario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Elogio degli allenatori “noiosi”, per vincere non serve essere persone brillanti (New York Times)

Approfondimenti su Manchester United

Donald Trump ha annunciato l’intenzione di portare in tribunale il New York Times, accusandolo di aver diffuso sondaggi falsi che, a suo avviso, screditano i risultati della sua amministrazione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Il Sindaco di New York @NYCMayor celebra la Giornata Mondiale dello Hijab (!) proprio mentre migliaia di ragazze iraniane e in altri paesi islamici vengono, torturate e incarcerate per rifiutare l’obbligo del velo imposto da società misogine e opprimenti x.com

Nel 1913, i fratelli Louis "Bud" (13 anni) e Temple (9 anni) percorsero in moto la strada dall’Oklahoma fino a New York City, a bordo di una Indian Motorcycle come quella visibile nella foto. Ma questa non fu affatto la loro prima impresa leggendaria. Nel 1909, - facebook.com facebook