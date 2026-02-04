Elodie e Franceska inseparabili l’ultima paparazzata alimenta i gossip | Sono andate a vivere insieme

Elodie e Franceska sono state paparazzate di nuovo insieme, e questa volta i fan iniziano a pensare che possano aver deciso di vivere sotto lo stesso tetto. Le foto pubblicate da Chi mostrano le due donne in compagnia, e le voci su una loro possibile convivenza si fanno sempre più insistenti. I rumors si alimentano, e la curiosità cresce tra chi segue da vicino le loro vite.

Dopo la paparazzata delle scorse settimane, Elodie e Franceska tornano a far parlare di sé. Beccate ancora una volta dal settimanale Chi, si legge: “Sono andate a vivere insieme”. Elodie e Franceska Nuredini sono davvero inseparabili. Almeno stando a quanto ripreso dal settimanale Chi che, nel nuovo numero, ha dedicato un trafiletto alla cantante e alla ballerina. Il titolo riportato dalla rivista è il seguente: “Mettono su casa insieme“. All’interno si sostiene che ora le due vivono insieme dopo essere state paparazzate prima da Zara Home e in seguito fuori casa dell’amata pop star. “Elodie e Franceska Nuredini sono sempre più legate: le vediamo mentre, a braccetto, vanno a fare shopping per la casa. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Dopo i primi avvistamenti e un viaggio in Thailandia, Elodie e Franceska Nuredini hanno deciso di andare a vivere sotto lo stesso tetto.

Elodie e Franceska sono state avvistate a Milano, uscendo insieme dal portone di casa di Elodie.

