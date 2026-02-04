Effetto Milano-Cortina | neve passione e second hand

Con solo due giorni all’inizio, l’atmosfera si scalda tra Milano e le montagne. Gli appassionati di sport invernali si preparano a vivere l’evento, che promette neve e passione. La città e le vette si animano in attesa delle Olimpiadi, con l’entusiasmo che cresce di ora in ora.

Mancano due giorni. Milano-Cortina 2026 è sempre più vicina e, tra città e montagne, l’entusiasmo per gli sport invernali è alle stelle. La stagione sciistica è ufficialmente entrata nel vivo e, atleti o semplici appassionati, tutti possono finalmente concedersi la tanto attesa settimana bianca. Ma a quale prezzo? Skipass sempre più cari, attrezzatura tecnica costosa – sia in acquisto che a noleggio – e spese di viaggio in aumento rappresentano un ostacolo per molti. Se su alcune voci di spesa c’è poco margine di intervento, su altre, come abbigliamento e attrezzatura, bastano piccoli accorgimenti per risparmiare senza rinunciare alla qualità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Le tute dei tedofori di Milano-Cortina sono disponibili online a circa mille euro, ma non possono essere acquistate ufficialmente.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

