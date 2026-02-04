Edutainment4Care alla seconda fase | estesa e potenziata la piattaforma educativa intelligente del Salesi

A Ancona, il progetto Edutainment4Care entra nella sua seconda fase. Si tratta di una piattaforma educativa intelligente pensata per i pazienti pediatrici del dipartimento Materno infantile del Salesi. Ora si lavora per validarla e potenziarla, migliorando così l’esperienza dei bambini in ospedale e facilitando il loro percorso di cura.

Nell’aula didattica di Villa Maria ad Ancona si è tenuta la consegna simbolica dell’assegno. Presenti i vertici di Fondazione Ospedale Salesi Ets, UnivpM, Crédit Agricole Italia, ANcybernetics e Talent A sostenere la prosecuzione dell’iniziativa che sta ottenendo importanti risultati è Crédit Agricole Italia attraverso una generosa donazione. Nell’aula didattica di Villa Maria ad Ancona, si è tenuta la consegna simbolica dell’assegno, alla presenza dei vertici della Fondazione Ospedale Salesi Ets, dell’UnivpM, di Crédit Agricole Italia, ANcybernetics e Talent. Con l’occasione la Fondazione Ospedale Salesi ha consegnato a Crédit Agricole una targa di ringraziamento per la generosa donazione.🔗 Leggi su Anconatoday.it

