A Gualdo Tadino, la festa di San Giovanni Bosco si è svolta come ogni anno. I dirigenti e i soci dell’associazione

GUALDO TADINO - La festa di San Giovanni Bosco è stata solennizzata come da tradizione dai dirigenti e soci dell’associazione " Educare alla vita buona ", ora guidata dal presidente Carlo Gola, affiancati da esponenti di gruppi che operano in tandem nella sede dell’oratorio salesiano. L’appuntamento ha preso avvio con la celebrazione eucaristica di domenica mattina nella basilica di San Benedetto, presieduta dal vicario generale delle Diocesi di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino e Foligno, monsignor Giovanni Zampa; è seguita l’assemblea dei soci e degli ospiti nei locali del P-tree, con la partecipazione di amministratori comunali, dirigenti ed esponenti di associazioni e volontari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Educare alla vita buona". In festa per don Bosco

Approfondimenti su San Giovanni Bosco

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Gualdo Tadino - 15 anni di Educare alla Vita Buona

Ultime notizie su San Giovanni Bosco

Argomenti discussi: Gualdo Tadino, 15 anni di Educare alla Vita Buona. Domenica la Festa di Don Bosco; Educare alla vita buona. In festa per don Bosco; Educare alla Vita Buona, 15 anni di impegno a favore dei giovani di Gualdo Tadino e della Fascia; Oratorio in scena per promuovere creatività e inclusione: al Don Bosco l’esperienza del musical tutto l’anno.

Educare alla vita buona. In festa per don BoscoGualdo Tadino: l’appuntamento ha preso avvio con la celebrazione eucaristica nella basilica di San Benedetto. E’ seguita l’assemblea dei soci. lanazione.it

Tele Dehon. . Educare alla vita fin dalla tenera età, con parole semplici e senza tabù. Il Comune di Barletta, attraverso il centro servizi per le famiglie “Origami”, ha promosso un laboratorio educativo dedicato a bambini e genitori, per accompagnare i più piccoli - facebook.com facebook