eDreams multato per pratiche di marketing ingannevoli | l’Autorità garantisce i diritti dei consumatori

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato eDreams per pratiche di marketing ingannevoli. La sanzione di 9 milioni di euro arriva dopo un’indagine lunga e complessa, che ha messo sotto accusa le strategie di vendita e pubblicità dell’azienda. La decisione si basa su molte segnalazioni di consumatori e su verifiche che hanno evidenziato come alcune offerte e promozioni fossero fuorvianti o non chiare. Ora si aspetta una risposta di eDreams, che potrebbe dover rivedere le sue politiche di comunicazione

Il 4 febbraio 2026, alle 14.30, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha colpito con un'onda di sanzioni che ha scosso il mondo del travel tech: 9 milioni di euro di multa inflitti a eDreams, con un colpo secco che ha colpito non solo l'azienda, ma il modello stesso di marketing digitale che ha dominato gli ultimi dieci anni. Il colpo è arrivato da Roma, nel cuore del Palazzo del Viminale, dove la sede dell'Antitrust ha annunciato un'indagine durata oltre due anni, frutto di segnalazioni da parte di consumatori, associazioni di tutela e dati raccolti da monitoraggi digitali. Il caso non riguarda un errore di calcolo o un'offerta fuorviante in un volantino, ma una strategia sistematica, studiata nei dettagli, che ha manipolato il comportamento di milioni di utenti in tutta Europa, specialmente in Italia, Spagna e Francia.

