eDreams multa da 9 milioni | la società respinge le accuse e annuncia il ricorso

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha multato eDreams di 9 milioni di euro, accusandola di pratiche commerciali scorrette. La società respinge le accuse e annuncia che farà ricorso. L’Agcom ha sanzionato anche altre due società del gruppo, ma eDreams insiste sul fatto che il suo servizio Prime è trasparente e affidabile. Il Codacons, invece, critica l’azienda per la scarsa chiarezza nelle offerte di viaggi online. La questione resta aperta e si attende ora una decisione definitiva.

L'Agcom sanziona tre società del gruppo per pratiche commerciali scorrette. L'azienda difende il servizio Prime, mentre il Codacons parla di scarsa trasparenza sui viaggi online È scontro tra l'Agcom, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed eDreams Odigeo. L'Antitrust, infatti, ha inflitto una sanzione complessiva da 9 milioni di euro alle società Vacaciones eDreams S.L., eDreams International Network S.L. ed eDreams S.r.l., accusate di aver messo in atto due distinte pratiche commerciali scorrette legate alla promozione e alla gestione dei servizi offerti agli utenti. Negli anni sono aumentate notevolmente le operazioni di vigilanza dell'Autorità sulle piattaforme di prenotazione online.

