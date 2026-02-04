Edificio abbandonato in via Cronato l' Osservatorio segnala il rischio alla Procura

Un edificio abbandonato in via Cronato preoccupa da giorni. Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, l’Osservatorio Nazionale sulla Pubblica Amministrazione ha deciso di intervenire. Il presidente Vito Pirrone ha presentato un esposto alla Procura di Catania, chiedendo di verificare i rischi legati alla struttura. La segnalazione arriva anche dal segretario provinciale della Cisal, Giovanni Lo Schiavo. Ora si attende una risposta delle autorità per capire se ci siano rischi concreti per i cittadini.

Il Presidente dell'Osservatorio Nazionale sulla Pubblica Amministrazione, avv. Vito Pirrone, su segnalazione del Segretario provinciale della CISAL, Giovanni Lo Schiavo, ha presentato un formale esposto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania per segnalare la grave.

