Molti anziani credono ancora che perdere ore di sonno con il passare degli anni sia normale e inevitabile. In realtà, questa convinzione può nascondere rischi seri per cuore e cervello. Gli esperti avvertono che il sonno insufficiente può portare a problemi di salute più gravi di quanto si pensi, e molti over 60 non si rendono conto dell’importanza di dormire bene.

Non è di certo un mistero che molti over 60 sono convinti che, con l’avanzare dell’età, la perdita di sonno sia un fenomeno naturale e diffuso. Secondo il parere di molti adulti, infatti, con la vecchiaia è normale dormire poco e questo rappresenta il naturale corso degli eventi. In realtà si tratta di un vero e proprio falso mito che, se perpetrato, può avere delle conseguenze molto gravi sulla salute delle persone. Dormire non è solo un modo per riposarsi o sfuggire a una realtà troppo difficile: si tratta, in realtà, di un atto fondamentale per la salvaguardia della salute del nostro organismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ecco quale errore commettono gli over 60 e quali consequenze potrebbe avere su cuore e cervello

