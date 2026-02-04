E per smaltire forse servirà l' altra metà della maratona

Trecento corridori affrontano il freddo di Copenaghen per una mezza maratona molto particolare. Durante la gara, si fermano in otto pasticcerie per rifocillarsi, rendendo la corsa un mix tra sport e golosità. La sfida non è solo contro il tempo, ma anche contro il freddo e le tentazioni dolci.

( a skanews) — Trecento corridori sfidano il freddo gelido per correre una mezza maratona insolitamente gourmet a Copenaghen, fermandosi per rifocillarsi in otto pasticcerie lungo il percorso. Ai corridori vengono offerti diversi «fastelavnsbolle», i tradizionali panini di Martedì Grasso, e un'ultima brioche dopo aver tagliato il traguardo. Maratona: 10 consigli dell'esperto. guarda le foto Leggi anche › Dalla Danimarca al mondo intero. La Copenhagen Fashion Week compie 20 anni › Dalle maschere ai banchi di scuola: il calendario delle vacanze di Carnevale «Troppe calorie oggi» dice un corridore dopo aver completato la gara. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - E per smaltire, forse servirà l'altra metà della maratona

