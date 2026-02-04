E ora un solo obiettivo! Bologna-Milan 0-3 | messaggio chiaro | siamo forti!

Il Milan batte il Bologna 3-0 e manda un messaggio forte al campionato. I rossoneri giocano bene e conquistano una vittoria importante, dimostrando di essere in ottima forma. La partita si è decisa subito, e i lombardi hanno preso il controllo fin dai primi minuti. I tifosi rossoneri esultano, mentre il Bologna deve ancora lavorare per migliorare.

Una vittoria mai in discussione, Bologna-Milan 0-3, che proietta i rossoneri direttamente verso la testa della classifica. Adesso non ha più senso parlare di quarto posto. Brilla la squadra di Massimiliano Allegri, che domina e non subisce. Benissimo anche Christopher Nkunku e Youssouf Fofana, grande risposta anche di Zachary Athekame ai criticoni. Infine domina il duca Adrien Rabiot, che segna e fa una partita eccezionale. Bisognava anche mettere a tacere le critiche dopo la fine del mercato e ci si è riusciti. Ventiduesimo risultato utile consecutivo in campionato, squadra che non perde mai, ma ancora qualcuno parla di fortuna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Bologna-Milan 0-3: messaggio chiaro: siamo forti!



Christopher Nkunku, oggi in gol, ha parlato a DAZN al termine di Bologna-Milan 0-3. Le sue dichiarazioni: Volevi proprio rimanere al Milan, ancora un gol: "Non è il mio momento, lavoriamo insieme per vincere. Non ho mai pensato di lasciare il Milan, sono feli

