È morto! Se ne va un pezzo di storia italiana
È morto Corrado Carnevale, uno dei personaggi più noti e discussi della magistratura italiana. Aveva 96 anni ed è scomparso nella sua casa nel quartiere Balduina, a Roma. La sua morte segna la fine di un’epoca e lascia un vuoto nel mondo giudiziario, dove aveva sempre diviso opinioni con il suo carattere forte e le sue posizioni.
Il mondo della magistratura italiana perde uno dei suoi volti più divisivi e discussi. Si è spento all’età di 96 anni, nella quiete della sua abitazione nel quartiere Balduina a Roma, Corrado Carnevale. Nato a Licata nel maggio del 1930,Carnevale ha incarnato per decenni l’immagine di un diritto applicato con rigore quasi chirurgico, una precisione formale che gli valse il celebre e temuto soprannome di “ammazzasentenze”. La sua carriera era iniziata sotto il segno dell’eccellenza: laureato a Palermo con il massimo dei voti in tempi record, a soli 52 anni sedeva già come consigliere di Cassazione, diventando il più giovane magistrato della Repubblica a raggiungere tale incarico. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Approfondimenti su Corrado Carnevale
Ultime notizie su Corrado Carnevale
