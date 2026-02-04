È morto Corrado Carnevale, uno dei personaggi più noti e discussi della magistratura italiana. Aveva 96 anni ed è scomparso nella sua casa nel quartiere Balduina, a Roma. La sua morte segna la fine di un’epoca e lascia un vuoto nel mondo giudiziario, dove aveva sempre diviso opinioni con il suo carattere forte e le sue posizioni.

Il mondo della magistratura italiana perde uno dei suoi volti più divisivi e discussi. Si è spento all’età di 96 anni, nella quiete della sua abitazione nel quartiere Balduina a Roma, Corrado Carnevale. Nato a Licata nel maggio del 1930,Carnevale ha incarnato per decenni l’immagine di un diritto applicato con rigore quasi chirurgico, una precisione formale che gli valse il celebre e temuto soprannome di “ammazzasentenze”. La sua carriera era iniziata sotto il segno dell’eccellenza: laureato a Palermo con il massimo dei voti in tempi record, a soli 52 anni sedeva già come consigliere di Cassazione, diventando il più giovane magistrato della Repubblica a raggiungere tale incarico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È morto!”. Se ne va un pezzo di storia italiana

Approfondimenti su Corrado Carnevale

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Achille Lauro - Senza Una Stupida Storia (Official Video)

Ultime notizie su Corrado Carnevale

Argomenti discussi: È morto Valentino, se ne va l’ultimo re della moda italiana; Funerale di Elisa Migani. Un paese intero in chiesa. Il parroco: Oggi mi fai fare una bella fatica, ma quel tuo sorriso qui c'è sempre stato -; E' morto don Mario Battiston, se ne va un altro protagonista del post Concilio; A grande richiesta torna lo spettacolo teatrale Morto un morto se ne fa un altro.

Morto Pippo Baudo, l’avvocato Assumma: Se ne è andato serenamente, domani camera ardenteSe ne è andato serenamente, si è addormentato dopo aver chiesto i sacramenti. È stato un bene che il Signore lo abbia chiamato a sé», dice l’avvocato Giorgio Assumma. L’annuncio arriva mentre si ... repubblica.it

Morto Carlo Cecchi, se ne va a 86 anni l'attore simbolo del teatro d’autore e volto del grande cinemaCarlo Cecchi, maestro del teatro italiano e attore di cinema, è morto a 86 anni. Premio Gassman nel 2007, era un simbolo del teatro d'autore ... virgilio.it

Opitergino-Mottense, Senza categoria, Vazzola | Industriale e immobiliarista, è morto Giancarlo Franzato. “Perdiamo un pezzo della nostra storia” facebook