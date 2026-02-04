Questa sera su Disney+ torna The Muppet Show, con un episodio speciale che celebra il ritorno dei personaggi più amati. Kermit, Miss Piggy e gli altri sono di nuovo in scena, pronti a farci divertire con le loro gag classiche. La serie non è un semplice reboot, ma un vero e proprio evento che riporta in vita un’icona della televisione. Il sipario si apre di nuovo, e il pubblico è già in attesa di scoprire cosa hanno preparato.

I l sipario si alza di nuovo, e non è un semplice reboot. The Muppet Show torna da oggi, 4 febbraio, su Disney+ con un evento speciale che profuma di leggenda. Non bisogna lasciarsi ingannare dai pupazzi: quello che debutta oggi è un esperimento di puro intrattenimento che punta a bissare il successo di quel programma che nel 1978 il Time definì «il più popolare della Terra». Muppet Show, la nuova vita di Kermit e Miss Piggy. guarda le foto The Muppet Show su Disney+: il “fattore Sabrina Carpenter”. Se c’è un motivo per cui questo speciale finirà nei di milioni di giovanissimi, quel motivo ha un nome: Sabrina Carpenter. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «È il momento della musica, è il momento delle luci!». Kermit, Miss Piggy e tutti i personaggi più amati dello show sono tornati per festeggiare

