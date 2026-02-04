E finalmente i milanisti hanno scoperto Athekame | ora Allegri ha un titolare in più

I tifosi del Milan hanno finalmente visto Athekame in campo. Il giovane svizzero si è fatto notare nella partita contro il Bologna, dimostrando di essere un’opzione valida per la formazione di Allegri. Ora il tecnico può contare su un’altra alternativa in più, oltre a Saelemaekers, e questo può fare la differenza nelle prossime sfide.

Il piede destro è decisamente educato. Proprio come lui. Zachary Athekame sta iniziando a sbocciare adesso, dopo aver fatto il suo ingresso a Milanello in punta di piedi, come si conviene per un ragazzo di 21 anni che, prima di essere prelevato dal Milan, calcisticamente non aveva mai messo il naso fuori dalla Svizzera. Esperienza limitata, d'accordo, ma non uno sprovveduto sbarcato da un altro pianeta: nel cv di Zachary compaiono anche 8 presenze in Champions con lo Young Boys (alcuni compagni rossoneri non possono dire lo stesso) e un percorso con l'Under 21 elvetica iniziato nel 2023 che lo ha portato alla prima convocazione di Yakin con la nazionale maggiore lo scorso ottobre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il Milan, noto per la sua rosa compatta e strategicamente gestita, si prepara a guardare al futuro con fiducia.

Durante la conferenza stampa prima della partita contro il Bologna, Allegri ha parlato di Nkunku.

Bologna-Milan, Miranda sbaglia e Rabiot ringrazia: rossoneri in fuga con il gol del francese (su assist dell'avversario).

