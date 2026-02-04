È di nuovo il periodo dell'anno in cui le iguane cadono dagli alberi in Florida

In Florida, le temperature rigide di questo periodo fanno cadere le iguane dagli alberi. Le bestie, stordite dal freddo, finiscono sul terreno ma restano vive. Le autorità avvertono i residenti di fare attenzione, perché anche se sembrano inerte, le iguane possono riprendersi e muoversi. Nessun pericolo di attacchi, ma è meglio stare attenti.

In Florida, a causa di un'ondata di freddo, le iguane entrano in uno stato di torpore a causa d ella basse temperature e cadono dagli alberi, stordite ma vive. Succede quasi ogni anno e le autorità locali ne approfittano per catturarle e ridurne il numero: sono un specie aliena invasiva arrivata da Centro e Sud America.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Florida Iguane

La Florida sta vivendo un inverno inaspettato.

Un’ondata di gelo senza precedenti ha colpito la Florida, portando a una scena insolita: migliaia di iguane si sono staccate dagli alberi e sono cadute al suolo in stato di torpore.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Florida Iguane

Argomenti discussi: La Bagnolese batte l’Apuania Carrara, c’è di nuovo una coppia in testa; Cosa c'è di nuovo nell’aggiornamento di Splatoon 3 alla versione 11.0.0?; La Fiamma Olimpica è arrivata a Cortina d'Ampezzo: 70 anni dopo è di nuovo grande emozione; La tregua-farsa è già finita e metà Ucraina è di nuovo senza corrente.

Futuro Nazionale, cosa sappiamo sul nuovo partito di Roberto VannacciLa certezza è arrivata oggi, 3 febbraio, con l’addio alla Lega da parte del generale: Inseguo un sogno, e vado lontano. Futuro Nazionale. Il mio impegno, da sempre, è quello di cambiare l'Italia, ha ... tg24.sky.it

Roberto Vannacci lancia Futuro Nazionale, il nuovo partito di destra con un programma di sei puntiL'eurodeputato annuncia la nascita del suo nuovo progetto politico. E con l'uscita dalla Lega, il generale non è nemmeno più membro del Gruppo dei Patrioti per l'Europa al Parlamento europeo ... today.it

Esonerato mister Carlo Graziano. É Mario Guida il nuovo allenatore del Nuova Florida Calcio. Il Nuova Florida Calcio comunica di aver esonerato il tecnico Carlo Graziano. Nel ringraziare per l'operato svolto in questi mesi di lavoro, la società rende noto di av - facebook.com facebook

Nuova eccezionale ondata di freddo e gelo in arrivo sulla East Coast americana nel fine settimana. Il freddo raggiungerà addirittura la Florida, fino a Miami e alle Florida Keys, con l’isoterma 0 °C a 850 hPa che arriverà persino alle Bahamas e sfiorerà Cuba. N x.com