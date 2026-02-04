Paulo Dybala si avvicina sempre di più all’Argentina. Dopo settimane di rumors, l’attaccante della Roma ha dato l’ok per trasferirsi al Boca Juniors a giugno. La trattativa si fa concreta e ora si attende solo il via libera ufficiale.

Il futuro di Paulo Dybala prende una direzione chiara verso l’Argentina. Secondo quanto rivelato dal giornalista Tato Aguilera di TyC Sports, l’attaccante della Roma avrebbe aperto in modo concreto alla possibilità di vestire la maglia del Boca Juniors a partire dalla prossima estate. I primi contatti, avvenuti già nel mese di gennaio, hanno sortito un effetto positivo: Dybala non ha chiuso la porta agli Xeneizes, ma ha chiesto di aggiornare i discorsi operativi a giugno. La scelta di rimandare ogni decisione formale è legata a motivi personali e familiari, con la Joya in attesa della paternità proprio nei mesi estivi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Dybala verso il Boca Juniors: c’è l’apertura per il trasferimento a giugno

Il futuro di Paulo Dybala resta un'incognita, con voci di un suo possibile approdo immediato al Boca Juniors.

Il Boca Juniors si fa avanti nuovamente per Paulo Dybala, manifestando il suo interesse a portarlo in Argentina.

