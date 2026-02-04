Due volti agrigentini nella miniserie Rai sulla cattura di Matteo Messina Denaro
I volti di Agrigento sono protagonisti nella miniserie Rai dedicata alla cattura di Matteo Messina Denaro. Ieri sera, in prima serata su Rai 1, la fiction ha raccontato le fasi cruciali di uno degli uomini coinvolti, portando sul piccolo schermo un pezzo di storia locale. La serie ha catturato l’attenzione del pubblico, con scene che ripercorrono gli eventi che hanno portato all’arresto del boss di Cosa nostra.
C'è un pizzico di Agrigento ne "L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro" ieri e oggi in onda Rai 1. Tra i volti che compaiono nella miniserie diretta da Michele Soavi, dedicata alla storica fine della latitanza del boss castelvetranese, spiccano infatti Gabriele Bruccoleri, di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
