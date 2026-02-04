Due poltrone rosse | Andreoli si racconta come paziente

Nel suo nuovo libro, “Due poltrone rosse”, Vittorino Andreoli si mette in gioco come paziente. Racconta la sua esperienza, sfidando il ruolo dello psichiatra e aprendo uno spazio di confronto con se stesso. Un modo per parlare di fragilità e di come si affrontano i momenti difficili.

Nel nuovo libro “Due poltrone rosse”, Vittorino Andreoli ribalta il ruolo dello psichiatra e avvia un dialogo intimo con la propria storia e identità. Con Due poltrone rosse (Edizioni San Paolo), Vittorino Andreoli compie un gesto raro e simbolico: dopo una vita trascorsa ad ascoltare gli altri, sceglie di sedersi per la prima volta dalla parte del paziente. Il celebre psichiatra inaugura così un percorso di autoanalisi che diventa un vero dialogo interiore, un confronto diretto con la propria immagine e con l’“ombra” che accompagna ogni terapeuta. Il libro si struttura come una serie di sedute intime, in cui memorie personali, sogni, riflessioni filosofiche e ricordi professionali si intrecciano in un racconto denso e rivelatore. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Approfondimenti su Vittorino Andreoli

Ultime notizie su Vittorino Andreoli

DUE POLTRONE ROSSE: QUANDO LO PSICHIATRA CAMBIA PROSPETTIVA E DIVENTA PAZIENTE; Vittorino Andreoli: In cura da me stesso. Ecco la mia ultima sfida prima della pensione.

