Due giorni di confronto su geopolitica giustizia e Europa | il festival di Missione Parma

Sabato e domenica a Parma si svolge il festival “MP Festival – Ricostruire le idee”, promosso dall’associazione Missione Parma. Due giorni di incontri tra politici e giornalisti, con dibattiti su temi come geopolitica, giustizia ed Europa. L’evento si tiene nei nuovi locali del The Hub, in via Zerbini 10E, dietro al Cubo di via La Spezia 89. La partecipazione è aperta a chi vuole ascoltare e confrontarsi su questioni che riguardano il Paese e l’Europa.

Sabato 7 e domenica 8 febbraio si terrà a Parma “MP Festival – Ricostruire le idee”, il festival promosso dall’associazione Missione Parma con ospiti della politica e dell’informazione di livello nazionale, nei nuovi locali del The Hub, in via Zerbini 10E (dietro al Cubo di via La Spezia 89). Il.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Missione Parma Crotone, due giorni confronto su città resilienti bioarchitettura, e rigenerazione urbana Transizione digitale e ambientale, due giorni di confronto a Benevento Oggi a Benevento, presso Palazzo De Simone, si sono riuniti accademici, politici e manager per parlare di due grandi sfide: la transizione digitale e quella ambientale. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Missione Parma Argomenti discussi: Prima Coach Convention LIBCI: due giorni di formazione e confronto a Milano; Progetti d'impresa - Intelligenza artificiale e patrimonio culturale; Mense scolastiche: nuovo protocollo sulla sicurezza alimentare per i bambini; Patologie tiroidee, due giorni di confronto tra specialisti a Napoli. Patologie tiroidee, due giorni di confronto tra specialisti a NapoliLe patologie tiroidee rappresentano un tema di sanità pubblica di grande rilevanza: circa il 10% della popolazione soffre infatti di questa patologia. (ANSA) ... ansa.it Salute mentale. Nel novarese due giorni di confronto sulle figure del maleL'appuntamento è il 3 e 17 ottobre a Granozzo con Monticello a Novara. Il convegno, il cui coordinatore scientifico è il dott. Domenico Nano Direttore Dsmi Asl-Aou Novara, Psicoanalista Spi, si ... quotidianosanita.it Dal rifiuto di Simone per la sua statura alle speranze col Parma. L’esterno brasiliano porta in campo talento, fede e un pizzico di scaramanzia. La sua missione Esaudire i sogni dei tifosi crociati e guidare la squadra verso la salvezza - facebook.com facebook #Chivu pronto ad affidargli una maglia da titolare in Parma- #Inter: nuova chance per Pio #Esposito x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.