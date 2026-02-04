Due discariche di rifiuti in arrivo il comitato cittadino si oppone | Pericolo per la nostra salute e per la riserva naturale

I residenti della frazione si sono messi in moto per fermare l’arrivo di due discariche di macerie e scarti edili. Il comitato cittadino ha già annunciato che si opporrà con tutte le sue forze, parlando di un rischio per la salute e per la riserva naturale vicina. La situazione è calda, e i cittadini sono determinati a fermare i progetti prima che diventino un problema più grande.

