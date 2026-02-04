Due discariche di rifiuti in arrivo il comitato cittadino si oppone | Pericolo per la nostra salute e per la riserva naturale
I residenti della frazione si sono messi in moto per fermare l’arrivo di due discariche di macerie e scarti edili. Il comitato cittadino ha già annunciato che si opporrà con tutte le sue forze, parlando di un rischio per la salute e per la riserva naturale vicina. La situazione è calda, e i cittadini sono determinati a fermare i progetti prima che diventino un problema più grande.
L'arrivo di due discariche di macerie e scarti edili scatenano la reazione dei residenti della frazione, che si mettono in moto per bloccare i due progetti. Nasce così il comitato cittadino "No alla discarica Montaletto-Villa Inferno", che protesta per quanto sta avvenendo nell'entroterra del.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
