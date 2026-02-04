DT PSV | L’Inter non ha mai fatto una proposta ufficiale per Perisic

L’Inter ha fatto sapere di non aver mai presentato un’offerta ufficiale per Ivan Perisic. Nonostante le voci di un possibile ritorno, il club olandese ha confermato che il PSV Eindhoven non ha mai aperto a una trattativa concreta con i nerazzurri. La speranza di rivedere il croato a Milano resta, ma finora tutto si è fermato a semplici sussurri di mercato.

L'Inter ha tentato il colpo nostalgia per riportare Ivan Perisic a Milano, ma il muro del PSV Eindhoven non è mai caduto. Nessuna apertura ufficiale, nessun via libera: l'esterno croato resterà quindi in Olanda fino al termine della stagione. Nelle ultime ore erano circolate anche voci su un clima tutt'altro che disteso tra i due club, con il PSV infastidito dai tentativi nerazzurri di convincere direttamente il giocatore. A fare chiarezza è stato però il direttore tecnico degli olandesi, Earnest Stewart, intervenuto ai microfoni di ESPN: "Non abbiamo mai parlato direttamente con nessun club per Ivan.

