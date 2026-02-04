Dove vedere in tv Italia-Grecia Europei pallanuoto femminile 2026 | orario 3°-4° posto programma streaming

Giovedì 5 febbraio alle 18:15, l’Italia femminile di pallanuoto scende in vasca a Funchal per giocarsi il terzo posto contro la Grecia. La partita degli Europei 2026 si può seguire in diretta tv o in streaming, con le azzurre pronte a mettere tutto in acqua.

Giovedì 5 febbraio (ore 18:15 italiane), la Nazionale italiana di pallanuoto femminile è attesa a un impegno non semplice, affrontando la finale per il 3° e 4° posto degli Europei 2026 a Funchal (Portogallo) la Grecia. Un confronto complicato per le ragazze allenate da Carlo Silipo, al cospetto della formazione che ha vinto il titolo mondiale a Singapore l’anno scorso. In semifinale, il Setterosa è stato piegato dalle campionesse in carica dell’Olanda, vittoriose sul punteggio di 8-4. Le azzurre non sono riuscite ad arginare le rivali, specialmente dal punto di vista fisico, e non hanno potuto fare altro che prendere atto della sconfitta. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dove seguire in TV Italia-Grecia, finale 3°-4° posto agli Europei di pallanuoto 2026: orario, programma e streaming.

Per seguire in tv Italia-Grecia, match valido per gli Europei di pallanuoto 2026, è importante conoscere orario, programma e modalità di streaming.

