dopo sequestri di carburante illecito finanza trasferisce mille litri a squadre di emergenza per supporto operativo

Poche ore dopo un’operazione contro le frodi fiscali del 2019, la Guardia di Finanza di Roma ha deciso di fare qualcosa di diverso. Ha trasferito mille litri di gasolio sequestrato a squadre di emergenza che operano sul campo. Un gesto concreto che aiuta chi lavora in prima linea per salvare vite, senza aspettare che tutto finisca in un deposito o in un deposito giudiziario.

A poche ore dal termine di un’operazione di contrasto alle frodi fiscali che risale al 2019, la guardia di finanza di Roma ha compiuto un gesto che va oltre il dovere istituzionale: ha donato mille litri di gasolio sequestrato a un’organizzazione che lo impiega per salvare vite. Il carburante, inizialmente destinato al sequestro per reati fiscali, è stato trasferito alla protezione civile della Regione Lazio con sentenza definitiva del tribunale di Velletri. L’atto, avvenuto il 4 febbraio 2026, ha avuto luogo a Anzio, nel cuore del litorale laziale, dove la compagnia di Nettuno aveva già allora bloccato un furgone carico di gasolio non dichiarato, privo di accise e commercializzato illegalmente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La guardia di finanza di Anzio ha donato mille litri di gasolio alla protezione civile del Lazio.

