Dopo le dichiarazioni accese Buscè si scusa | Nessun intento offensivo mi dispiace per il malinteso

Dopo le polemiche scoppiate al termine della partita tra Cosenza e Casertana, l’allenatore del Cosenza, Antonio Buscè, ha deciso di fare un passo indietro. In una nota ufficiale, ha chiarito di non aver avuto intenzioni offensive e si è scusato per il malinteso che si era creato. Le sue parole erano state interpretate come provocatorie, ma lui ha voluto mettere subito le cose in chiaro.

Dopo le dichiarazioni accese rilasciate al termine della partita Cosenza-Casertana, il tecnico del Cosenza calcio, Antonio Buscè, ha reso noto un chiarimento ufficiale. L'allenatore ha espresso pubblicamente il proprio pentimento per alcune espressioni pronunciate a caldo, durante la conferenza stampa post gara, riconoscendo che il linguaggio usato, sebbene frutto di un'emozione intensa, non ha rispettato i valori di correttezza e rispetto che da sempre si è impegnato a difendere. Il comunicato del club, diffuso nel tardo pomeriggio di martedì 3 febbraio 2026, sottolinea come l'esplosione emotiva del mister sia stata causata dalla forte tensione accumulata durante la settimana di preparazione e dal grande impegno quotidiano del suo staff e della squadra.

