Dopo la pioggia l' arcobaleno colora piazza De Ferrari

Dopo la pioggia, l’arcobaleno ha dipinto il cielo sopra piazza De Ferrari. Un arcobaleno perfetto si è formato, avvolgendo la piazza e regalando a Genova uno spettacolo che sembra una cartolina. La gente si ferma a guardare, felice di assistere a questo splendido gioco di colori dopo le nuvole.

Un arcobaleno perfetto che abbraccia piazza De Ferrari e trasforma il cuore di Genova in una cartolina. È l’immagine che nelle ultime ore sta facendo il giro dei social, condivisa dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci sulla sua pagina Facebook, accompagnata dal commento: "Questa sera.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Nella notte, un giovane è stato vittima di un'aggressione con arma da taglio in piazza De Ferrari, nel centro di Genova.

