dopo il ko con forlimpopoli halley periodo difficile non siamo in forma

Dopo la sconfitta casalinga contro Forlimpopoli, la squadra di Matelica si trova in un momento difficile. La partita si è conclusa con una sconfitta netta e il tecnico ha ammesso che la squadra non è in forma e attraversa un periodo complicato. Una serata negativa, che si aggiunge alle difficoltà di questa fase della stagione.

Un’altra serata da dimenticare per la Halley Matelica, battuta in casa dalla Chemifarma Forlimpopoli. I biancorossi sono stati troppo giù di tono in difesa e incisivi solo a tratti in attacco. "Di sicuro non siamo in un buon momento di forma – dice il coach Antonio Trullo – perché fino a dicembre abbiamo fatto buone cose, adesso invece siamo un po’ in calo. Anche altre formazioni sono passate da periodi così, dobbiamo reagire da squadra. Ci riescono meno le cose che ci sono sempre riuscite, dobbiamo ritrovare la strada che abbiamo percorso fino a qualche settimana fa. Nonostante ciò, a metà dell’ultimo quarto contro Forlimpopoli eravamo ancora in corsa, poi abbiamo preso due bombe in fila e ci siamo disuniti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Domani la Halley torna a giocare in casa, alla Palestra della Libertà, alle 18.

