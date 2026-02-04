Dopo i fatti drammatici di Niscemi i Presidi si mobilitano | lettera urgente a Valditara per posticipare la chiusura delle iscrizioni scolastiche

Il presidio degli insegnanti di Niscemi ha scritto al Ministro Valditara, chiedendo di posticipare la chiusura delle iscrizioni scolastiche. La lettera arriva dopo i fatti drammatici avvenuti in città, e i rappresentanti della scuola spiegano che molte famiglie stanno ancora affrontando le conseguenze di quei momenti difficili. Chiedono più tempo per permettere a tutti di completare le iscrizioni e garantire a studenti e famiglie un diritto fondamentale.

L'Anp chiede al Ministro Valditara una proroga dei termini per le iscrizioni scolastiche a Niscemi. Nella lettera, il presidente Giannelli evidenzia le difficoltà delle famiglie dovute ai recenti eventi drammatici e sollecita più tempo per garantire il pieno diritto all'istruzione.

