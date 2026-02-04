La morte di una dodicenne a Bologna ha portato alla decisione di donare i suoi organi. La ragazza è caduta dalla finestra del quarto piano di casa sua, un incidente ancora da chiarire. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, mentre si cerca di capire cosa sia successo realmente.

Bologna, 4 febbraio 2026 – La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti a seguito della morte della dodicenne che, lo scorso venerdì pomeriggio, è precipitata dalla finestra al quarto piano dell’appartamento in cui viveva con la sua mamma e il suo papà, all’interno di uno stabile nella periferia est della città. La donazione degli organi della piccola vittima. Un volo di diversi metri che non le ha lasciato scampo: sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 e dopo il ricovero in prognosi riservata all’ospedale Maggiore, la piccola, che soffriva condizioni di fragilità, è spirata in ospedale questo lunedì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Donati gli organi della dodicenne morta dopo la caduta dalla finestra a Bologna

Approfondimenti su Bologna Procura

Si sono svolti ieri i funerali di Libera Icario, donna di 33 anni deceduta tre giorni dopo aver dato alla luce il suo bambino.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bologna Procura

Argomenti discussi: Acquaviva delle Fonti (BA), donati gli organi di un 19enne: Un gesto che salva altre vite; Muore per un’emorragia cerebrale a 63 anni: donati gli organi; Si sente male durante l’allenamento e muore: donati gli organi; Incidente tra Adelfia e Acquaviva, è morto anche il 19enne Jonathan Mastrovito: donati gli organi. Il sindaco: lutto cittadino.

Muore per un’emorragia cerebrale a 63 anni: donati gli organiLECCE - Una donna di 63 anni, deceduta nel Reparto di Anestesia e Rianimazione del Vito Fazzi di Lecce per emorragia cerebrale, ha donato cuore, fegato, reni ... corrieresalentino.it

63enne muore per emorragia cerebrale al Vito Fazzi, donati gli organiA seguito dell'accertamento di morte encefalica, i parenti della donna hanno dato il consenso. Prelevati cuore, fegato, reni e cornee. leccenews24.it

A Breganze i funerali del 47enne: donati gli organi. Il toccante messaggio dei figli: «Guardaci da lassù e proteggici come hai sempre fatto» x.com