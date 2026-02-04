Don Patriciello | Jlenia morta in un rione che non doveva mai nascere

Ilenia, una ragazza di 22 anni, è stata uccisa ieri nel rione Conocal di Ponticelli. È stata accoltellata dal suo stesso fratello, che si è arrabbiato perché faceva rumore, forse ascoltando musica. La ragazza non avrebbe dovuto trovarsi in quel luogo, considerato un quartiere difficile e pericoloso. La comunità si chiede come sia possibile che episodi del genere continuino a succedere in un'area che sembra sempre più fuori controllo.

Tempo di lettura: 2 minuti “Ieri al rione Conocal di Ponticelli è morta una ragazza di 22 anni, Ilenia, accoltellata da suo fratello perché lei faceva rumore, forse ascoltava un po’ di musica, e il fratello voleva dormire. E così, una coltellata alla schiena, poi l’ha scaricata fuori dall’ospedale”. Lo afferma don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, alla Conferenza nazionale della dirigenza Inps “La forza dei valori”.   “Intanto veniamo a sapere stamattina che la mamma di questi giovani è già stata in carcere, che il patrigno è uno dei capi della zona. Io mi domando a 22 anni questa ragazza dove ha potuto mai succhiare il latte della legalità e della solidarietà?”, aggiunge don Patriciello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

