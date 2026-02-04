Docenti in anno di prova possono aggiornare le GPS anche per la stessa classe di concorso del ruolo Pillole di Question Time
Nel question time del 30 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, Andrea Giallanza ha parlato con Chiara Cozzetto di ANIEF. I docenti in anno di prova potranno aggiornare le GPS anche per la stessa classe di concorso del ruolo. La questione riguarda principalmente i neoassunti, che cercano di capire come muoversi con le graduatorie durante il primo anno di servizio.
Nel question time del 30 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, è stata affrontata una tematica che interessa i docenti neoassunti. Il focus si è concentrato in particolare sulla possibilità di presentare domanda di aggiornamento delle GPS durante l’anno di prova. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
