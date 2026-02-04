Docente non vedente parteciperà al viaggio di istruzione come consulente didattico | trovata soluzione dopo le proteste di studenti e famiglie

Dopo le proteste di studenti e famiglie, arriva una soluzione per il viaggio di istruzione a Dublino. Il docente di inglese non vedente dell’istituto di Scandicci potrà partecipare come consulente didattico, garantendo la presenza di una figura qualificata e risolvendo così le tensioni nate nelle ultime settimane.

Il professore di inglese non vedente di un istituto scolastico di Scandicci accompagnerà la classe nel viaggio di istruzione a Dublino con il ruolo di "consulente didattico". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Jacopo Lilli, insegnante di inglese non vedente di Scandicci, parteciperà a un viaggio a Dublino con la classe.

