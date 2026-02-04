Dmitriev | élite di sinistra disperate corrotte e bugiarde

Dmitriev attacca duramente l'élite di sinistra, definendola disperata, corrotta e piena di bugie. Secondo lui, il mondo si è stancato delle falsità delle élite liberali e i tentativi di mantenere il potere con la propaganda non funzionano più. La polemica di Dmitriev si fa sempre più accesa, con accuse dirette e senza mezzi termini.

“Il mondo è stanco delle bugie delle élite liberali. I tentativi di mantenere il potere attraverso la propaganda non danno più risultati” Così Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin e direttore del Fondo sovrano russo, ha commentato la dichiarazione del primo ministro polacco Tusk secondo cui Jeffrey Epstein potrebbe avere a che fare con i servizi segreti russi. “Le élite di sinistra disperate, corrotte e bugiarde stanno entrando nel panico e cercano di ingannare. Il mondo è stanco delle vostre bugie e ormai le riconosce”.https:t.meletteradamosca32890 Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

