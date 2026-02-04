Dl Infrastrutture a rischio la norma su Anas | niente super poteri per Pietro Ciucci

Domani il governo potrebbe decidere di escludere dal Dl Infrastrutture la norma che dà pieni poteri a Pietro Ciucci, l’amministratore delegato di Anas. La proposta, che avrebbe consentito a Ciucci di agire con lo stesso potere dei commissari straordinari, rischia di saltare, lasciando invece le funzioni così come sono ora. La decisione potrebbe cambiare gli equilibri in corso sui progetti di strade e interventi sulla rete nazionale.

Potrebbe non essere inclusa nel Dl Infrastrutture, atteso domani in Cdm, la norma che prevede che l' Amministratore delegato di Anas, attualmente Pietro Ciucci, subentri, con medesimi compiti, funzioni e poteri ai Commissari straordinari nelle attività di progettazione, affidamento e esecuzione degli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale. A riferirlo fonti qualificate. Le modifiche previste anche per Rfi La bozza del provvedimento circolata finora prevedeva anche una disposizione analoga in capo ad RfI. Quanto al ponte sullo Stretto, i testi circolati finora recavano soltanto il titolo dell'articolo, ma non il suo contenuto.

