Divisione Regionale 1 sorride solo il Centro Valbisenzio

Le squadre pratesi del girone B di Divisione Regionale 1 hanno vissuto un weekend molto diverso. Mentre il Centro Valbisenzio sorride e raccoglie punti, le altre hanno fatto fatica. Solo il Centro Valbisenzio riesce a sorridere, mentre le altre squadre si sono trovate a inseguire risultati più difficili. La domenica ha portato emozioni contrastanti tra le compagini locali.

E' stato un weekend agli antipodi per le due pratesi impegnate nel girone B di Divisione Regionale 1. Cominciamo dal Centro Minibasket Valbisenzio, che ottiene la seconda vittoria consecutiva, sbancando il parquet di Scandicci. In occasione della 18° giornata di campionato, la formazione allenata da Lorenzo Mannucci si impone per 85-88, sfruttando soprattutto la vena realizzativa di Riccio e Lanari, autori rispettivamente di 28 e 24 punti. Ai padroni di casa non basta l'incredibile prova del duo Fogli-Macchia (60 punti in due) e neppure la doppia rimonta operata nella terza e nella quarta frazione.

