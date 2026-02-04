Questa sera il Circolino di Monza ha chiuso senza preavviso alle 20. I clienti sono rimasti sorpresi, molti ancora seduti ai tavoli. Nessuna spiegazione ufficiale, solo la porta sbarrata e il silenzio intorno. Le ragioni di questa decisione restano misteriose, mentre le testimonianze dei dipendenti e dei clienti divergono. La scena si ripete in una città dove il ristorante stellato rappresenta un punto di riferimento. Ora si attende una spiegazione da parte della gestione.

Il Circolino di Monza, l’unico ristorante stellato della città, ha chiuso i battenti all’improvviso alle 20.30 di lunedì 2 febbraio 2026, lasciando di stucco clienti, giornalisti e appassionati di cucina. Niente avvisi, nessuna comunicazione ufficiale prima dell’ultima chiusura. Le luci si sono spente in silenzio, le sedie sono rimaste impilate, i piatti ancora sulle tavole. Il locale, in viale Italia 17, a pochi passi dal centro storico e dallo stadio di Monza, ha chiuso con un’aria di mistero che si è subito trasformata in un’onda di domande. Chi ha deciso? Perché? E soprattutto, chi ci sarà al timone quando riaprirà? La risposta, data in un’intervista mattutina dal proprietario Stefano Colombo, ha subito sollevato dubbi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Divergenze tra testimonianze: il caso del Circolino di Monza e le ragioni della chiusura

