Distruggere le macchine con Brian Merchant

La discussione sulla distruzione delle macchine torna di attualità, questa volta con un focus diverso rispetto al passato. I luddisti di oggi non sono più quelli che conosciamo sui libri di scuola. La loro protesta contro la tecnologia si evolve, e il dibattito sull’intelligenza artificiale si fa sempre più acceso. Mentre alcuni chiedono di fermare o limitare l’uso di certe innovazioni, altri cercano di capire come affrontare i cambiamenti senza perdere il controllo. La questione si fa complessa e richiede una riflessione concreta, lontana dagli slogan.

I luddisti erano molto diversi da quelli che avete studiato a scuola, e la loro lezione potrebbe tornarci utile, con l'intelligenza artificiale Ora che sta arrivando l'epoca dell'intelligenza artificiale, forse dovremmo tornare a studiare la storia dei luddisti. Con Brian Merchant, giornalista statunitense e autore di Sangue nelle macchine. Le origini della ribellione contro la tecnologia. I consigli di Brian Merchant – The Making of the English Working Class di E.P. Thompson– Frankenstein di Guillermo del Toro – I reietti dell'altro pianeta di Ursula K. Le Guin

