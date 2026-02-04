Dispersa per ore ritrovata illesa grazie ai carabinieri | lieto fine per la donna scomparsa da Villafranca

Una donna scomparsa da Villafranca Tirrena è stata ritrovata sana e salva dopo ore di ricerche. I carabinieri sono riusciti a trovarla e a riportarla a casa. La donna era dispersa da ieri, ma ora sta bene.

Si è concluso positivamente il caso della donna scomparsa da Villafranca Tirrena, di cui non si avevano notizie dalla giornata di ieri. E' stata ritrovata dai carabinieri a Milazzo e risulta in buone condizioni di salute.L'allarme era scattato nel pomeriggio di ieri, 3 febbraio, quando la donna.

