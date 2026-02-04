Disney ha un nuovo Ceo | il futuro dell’azienda nell’era Trump

La Disney ha scelto un nuovo amministratore delegato. L’azienda, in un momento di grande tensione negli Stati Uniti, cambia guida e si prepara a affrontare il futuro. La nomina di un nuovo Ceo arriva in un periodo complicato per l’America, e ora tutti si chiedono quale direzione prenderà la più grande casa di produzione di film d’animazione al mondo.

In un periodo incandescente per l’ America anche il cinema deve stare attento ai suoi passi. La Disney per esempio, con la staffetta CEO nelle mani di un nuovo volto, si chiede cosa succederà nel futuro della più grande produzione d’animazione al mondo. Scopriamo insieme cosa è accaduto dopo che il nuovo ruolo è stato affidato a Josh D’Amaro, erede di Bob Iger. La domanda è: riuscirà ad imporsi come uno dei grandi, seguendo le orme del suo mentore Iger? O è destinato a spegnersi? Come reagirà Hollywood?. Una delle domande che per esempio si pone Variety è: come reagirà Hollywood a questa notizia? D’Amaro vanta il tipo di esperienza aziendale che fa impazzire Wall Street e ha una profonda conoscenza del redditizio business dei parchi Disney. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Josh D’Amaro prende ufficialmente il comando di Disney, diventando il nuovo CEO a partire dal 18 marzo.

