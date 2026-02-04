Disabilità Cesena Siamo Noi | ' Progetto di vita' è uno strumento che merita l’impegno di tutti

A Cesena, nasce un nuovo progetto dedicato alle persone con disabilità.

“Il Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato rappresenta uno dei cambiamenti più rilevanti introdotti negli ultimi anni nelle politiche per la disabilità. Un cambio di paradigma che sposta l’attenzione dai servizi alla persona, dalle prestazioni alla qualità della vita, dalle.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Cesena Siamo Noi

L’episodio di Veronika, la mucca svizzera che utilizza uno strumento, invita a riflettere sui pregiudizi e sulla nostra percezione degli animali.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cesena Siamo Noi

Argomenti discussi: Ladro seriale nelle auto in sosta: Bene le misure cautelari inasprite.

Lavoro e disabilità: a che punto siamo? Cosa non funziona e cosa andrebbe riformato?Daniele Regolo, esperto di Diversity e Inclusion, dialoga con noi sulla attuale situazione del mondo del lavoro e delle persone con disabilità. Tra considerazioni e qualche proposta Per tracciare una ... disabili.com

Tv2000: domani Alessandra Locatelli, ministra per le Disabilità, ospite di Siamo noi per parlare dei caregiverLa ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, sarà ospite domani del programma Siamo Noi condotto da Gabriella Facondo, in onda in diretta su Tv2000 giovedì 18 dicembre dalle 15.15. Il tema ... agensir.it

Siamo in Emilia Romagna, nella città’ di Cesena , al nostro nuovo sponsor, l’autofficina LUCA di Palpella Gianluca , abbiamo consegnato la diagnosi AUTEL MAXISYS MS 906 MAX ————————————————————— - facebook.com facebook

Siamo a Cesena e sono gli anni 70', riconoscete nel gruppo qualcuno di questi vivaci giovani #lanostrastoria #essercisempre x.com