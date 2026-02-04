Dipinto di San Lorenzo a Roma | volto di Meloni rimosso dopo segnalazioni di contestazione religiosa e politica

Questa mattina, nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma, hanno rimosso il volto di Giorgia Meloni da un dipinto restaurato. La decisione è arrivata dopo le proteste di alcuni fedeli che considerano il ritratto offensivo o politicamente contestato. Il quadro, esposto in una nicchia laterale, è stato coperto e il volto eliminato senza grandi clamori. La chiesa, uno dei luoghi più antichi del centro, torna così a essere più silenziosa su questa questione.

Nella mattinata del 4 febbraio 2026, nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, uno dei luoghi più antichi e sacri del centro storico di Roma, è stato rimosso con discrezione il volto di Giorgia Meloni da un dipinto restaurato che, per mesi, era stato esposto in una nicchia laterale. Il gesto è avvenuto dopo una serie di segnalazioni da parte di fedeli, di esperti di arte sacra e di gruppi religiosi, che hanno denunciato la presenza di un ritratto politico in un luogo di culto. Il volto, raffigurato con tratti somiglianti a quelli della premier, era stato aggiunto durante il restauro del dipinto raffigurante San Lorenzo, martire del III secolo, e aveva subito un’attenzione immediata e sproporzionata rispetto al contesto religioso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il volto della leader di Fratelli d’Italia è stato cancellato da un dipinto nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma.

Il volto di Giorgia Meloni, comparso di recente in un dipinto restaurato, è stato tolto.

Argomenti discussi: Il sacrestano decoratore di San Lorenzo in Lucina: Io ritraggo chi voglio, come già Caravaggio; L’angelo Giorgia Meloni di San Lorenzo in Lucina non danneggia nessuna opera d’arte: gli affreschi sono croste recenti; L'affresco di San Lorenzo in Lucina è una vittoria alata, non un angelo: ma l'immagine del 2000 non somigliava a Meloni; Un angelo con il volto di Meloni: scoppia il caso a Roma. Il Vicariato: non strumentalizzare l’arte.

Roma, rimosso il volto di Meloni dal dipinto a San LorenzoA Roma, nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, è stato rimosso il viso del dipinto restaurato che ricordava la premier Giorgia Meloni. C'era una processione di persone che venivano per vederlo, non ... tg24.sky.it

Cancellato il volto di Meloni dall’affresco a San Lorenzo in Lucina. Il restauratore: Me lo ha chiesto il Vaticano. E ammette: Era la premierIl sedicente restauratore aveva sostituito il volto di un cherubino con quello della premier nell'antica basilica romana ... ilfattoquotidiano.it

Cancellato il volto di Giorgia Meloni dall’affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Secondo il restauratore Bruno Valentinetti la rimozione del volto sarebbe stata voluta dalla curia. Segui @radioglobofm per vedere altri contenuti - facebook.com facebook

Su richiesta del Vaticano, il restauratore volontario Bruno Valentinetti ha cancellato il volto assomigliante a quello di Giorgia Meloni dall'angelo della basilica romana di San Lorenzo in Lucina @ultimoranet x.com